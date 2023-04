Einbruch in Kiosk: Täter versprühen Farbe

In einen Kiosk in Augsburg-Göggingen ist eingebrochen worden. Das war aber noch nicht alles.

Ein oder mehrere unbekannte Täter sind in einen Kiosk in der Edisonstraße in Augsburg-Göggingen im Zeitraum von Sonntag, 16 Uhr bis Dienstag, 10 Uhr eingebrochen. Laut Polizei wurden verschiedene Nahrungsmittel gestohlen.

Anschließend besprühten der oder die Täter sämtliche Gegenstände mit Farbe. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und der Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2710 entgegen. (ina)