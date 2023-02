Fahrer flüchtet nach Unfall auf Supermarkt-Parkplatz

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Unfallflucht, der sich auf einem Parkplatz in Augsburg-Göggingen abgespielt hat.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag, in der Zeit von 11.10 bis 11.40 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Edisonstraße ein geparktes Auto angefahren und ist danach geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Angaben der Polizei touchierte der oder die Unbekannte einen abgestellten BMW und richtete so einen Sachschaden von 300 Euro an. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Nummer 0821/323-2710 zu melden. (jaka)