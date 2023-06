Fahrradfahrer liegt nachts vor dem Amtsgericht

Ein Fahrradfahrer liegt nachts vor dem Augsburger Amtsgericht am Boden. Eine Polizeistreife wird auf ihn aufmerksam.

Es war am Donnerstag gegen 1.30 Uhr als Polizeibeamten einen 31-Jährigen vor dem Amtsgericht neben seinem Fahrrad am Boden liegen sahen. Die Beamten sprachen den Mann an und vergewisserten sich nach seinem Gesundheitszustand.

Der Mann gab an, noch mit dem Rad nach Hause fahren zu wollen. Daraus wurde aber nichts. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm laut Polizei einen Wert von über 1,8 Promille. Die Beamten sperrten das Fahrrad ab und brachten den Mann aufgrund seines Zustandes zur Übernachtung in den Polizeiarrest. (ina)