Frau stiehlt zwei Tretroller aus Vorgarten

Ein Anwohner bemerkt, wie eine Frau in Augsburg einen Tretroller aus einem Garten mitnimmt. Kurz darauf kommt sie zurück.

Eine 23-Jährige hat am Mittwoch in Augsburg-Göggingen zwei Tretroller aus einem Vorgarten in der Raudaustraße gestohlen. Wie die Polizei berichtet, bemerkte ein Bewohner gegen 22.30 Uhr die Frau, als sie den ersten Tretroller aus dem Vorgarten nahm und davonging. "Wenig später kam die Frau zurück und entwendete einen zweiten Tretroller", so die Polizei.

Der Bewohner folgte ihr den Angaben zufolge und stellte die Frau zur Rede. Anschließend informierte er die Polizei. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 23-Jährige. (jaka)