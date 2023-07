Hunde und Frauchen gehen aufeinander los

Einen Zwischenfall beim Gassigehen im Stadtteil Göggingen meldet die Polizei. Erst gingen zwei Hunde aufeinander los.

Eine körperliche Auseinandersetzung hat sich am Dienstagvormittag gegen elf Uhr zwischen zwei Hundehalterinnen im Augsburger Stadtteil Göggingen entwickelt. Es begann mit den Hunden.

In einem Park in der Butzstraße ging laut Polizei der Hund der 27-jährigen Frau den Hund einer 47 Jahre alten Frau an. Daraufhin trat diese den Hund der jüngeren Frau weg, heißt es weiter im Polizeibericht. Das erzürnte die 27-Jährige offenbar derart, dass sie auf die 47-Jährige losging und ihr ins Gesicht schlug, so die Polizei. Die Polizei prüft derzeit den genauen Tathergang und ermittelt nun auch wegen Körperverletzung. (ina)