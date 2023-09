Augsburg-Göggingen

Nackter Autofahrer flitzt der Polizei davon

Ein bislang unbekannter Mann lieferte sich in Augsburg am Sonntag mitten in der Nacht eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Ein nackter Mann steht mitten in der Nacht in Augsburg neben einem Fahrrad. Als die Polizei ihn bemerkt, steigt er in ein Auto und rast davon. Die Hintergründe sind noch unklar.

Ein nackter Autofahrer ist am Sonntag vor Polizeibeamten geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, beobachteten Beamte einer Streife gegen 0.30 Uhr, wie eine bislang unbekannte Person in der Friedrich-Ebert-Straße entkleidet neben einem Fahrrad stand. "Beim Anblick der Beamten stieg der unbekannte Fahrer in seinen Pkw und ergriff sofort die Flucht", heißt es von den Ermittlern. Die Polizeistreife fuhr daraufhin dem Pkw-Fahrer umgehend hinterher. Während der Flucht überholte der Autofahrer den Angaben zufolge mehrere Fahrzeuge. Am Ende der Bergiusstraße/Eichleitnerstraße fuhr der Mann trotz roter Ampel auf die B17 auf. Obwohl die Polizei großräumig nach dem Mann suchte, konnte sie ihn nicht mehr fassen. "Weshalb der unbekannte Fahrer entkleidet neben dem Fahrrad stand und warum er flüchtete, ist bislang noch ungeklärt", teilt die Polizei mit, die unter der Telefonnummer 0821/323-2710 Hinweise entgegennimmt.

