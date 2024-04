Polizei hindert Betrunkene daran, E-Scooter zu fahren

Eine junge Frau und einen jungen Mann hat die Polizei nachts in Augsburg im Blick. Beide wollen alkoholisiert E-Scooter fahren.

Polizeistreifen haben in der Nacht auf Freitag verhindert, dass alkoholisierte junge Menschen mit dem E-Scooter fuhren. In Göggingen etwa beobachtete die Polizei gegen 3 Uhr, wie sich eine 23-Jährige einen E-Scooter leihen wollte. Als die Frau die Beamten bemerkte, schob sie den E-Scooter lediglich neben sich her. Die Polizei kontrollierte sie. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von über 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin eine Weiterfahrt.

Ähnliche Szene eine halbe Stunde später in der Innenstadt: Einer Polizeistreife fiel auf, wie ein 22-Jähriger schwankend versuchte, sich bei einem E-Scooter anzumelden. Bei der Kontrolle gab der Mann an, mit dem E-Scooter nach Hause fahren zu wollen. Daraus wurde freilich nichts. Denn der Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über 1,3 Promille. (ina)