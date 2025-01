Polizei lässt ausländische Führerscheine nicht gelten

Weil der Fahrer eines Transporters am Dienstagmorgen in der Eichleitnerstraße im Stadtteil Göggingen eine rote Ampel missachtet hat, wurde er von der Polizei angehalten. Bei der Kontrolle zeigte der 52-Jährige laut Polizei einen gefälschten ausländischen Führerschein. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß der Mann hingegen nicht. Die Polizeistreife stellte den gefälschten Führerschein sicher und unterband die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung, Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Fahrer. Mit einem ausländischen Führerschein wurden Beamte am selben Tag auch im Antonsviertel konfrontiert.

Dort war ein 41-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis in der Windprechtstraße unterwegs. Die Polizei kontrollierte ihn gegen 16 Uhr. Dabei händigte der Mann einen ausländischen Führerschein aus. Nach Angaben der Polizei war dieser jedoch nicht mehr gültig, da der Mann seit längerer Zeit in Deutschland lebt. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. (ina)