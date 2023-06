Polizei stoppt E-Roller-Fahrer: Schlangenlinien und drei Flaschen Bier

Der Fahrer eines E-Rollers ist der Augsburger Polizei in Göggingen gleich in zweifacher Hinsicht aufgefallen.

Es war am Samstag kurz nach Mitternacht als ein 33-Jähriger mit einem Leih-E-Scooter in der Eichleitnerstraße in Richtung Gögginger Straße auf dem Geh- und Radweg unterwegs war. Einer Polizeistreife fiel der Mann gleich in zweierlei Hinsicht auf: Er fuhr in Schlangenlinien und hatte sichtbar drei Flaschen Bier dabei. Die Beamten stoppten ihn auf Höhe der Memminger Straße.

Dabei stellten sie bei ihm deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille, berichtet die Polizei. Der Mann musste den E-Scooter vor Ort abstellen, die Beamten zu Dienststelle begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Da mit einem Entzug der Fahrerlaubnis gerechnet wird, stellten die Beamten außerdem den Führerschein des 33-Jährigen sicher. Dieser muss nach Auswertung seiner Blutprobe mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Erst diese Woche wies die Bayerische Polizei über alle Social Media Kanäle der Polizeipräsidien auf das richtige Verhalten auf dem E-Scooter hin. Ein Beamter der Verkehrspolizei Augsburg erklärte dabei auch, dass auf dem E-Scooter die gleichen Vorschriften hinsichtlich Alkohol gelten wie für Autofahrer. (ina)