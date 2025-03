Polizei stoppt Lkw-Fahrer nach Unfallflucht auf B17

Ein Unfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der B17, Höhe Gabelsberger Straße in Fahrtrichtung Süden, in Augsburg ereignet. Danach musste die Polizei nach einem Lkw-Fahrer suchen.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 61-jähriger Lkw-Fahrer gegen 16 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Süden. Ein 22-Jähriger, ebenfalls mit einem Lkw unterwegs, fuhr auf dem Beschleunigungsstreifen und wollte vor dem 61-Jährigen auf die B17 gelangen. Dabei übersah er diesen offenbar, es kam zum Zusammenstoß. Laut Polizei touchierte der 22-Jährige den Außenspiegel des anderen Fahrzeugs und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der 61-Jährige verständigte die Polizei. Auf Höhe Ottmarshausen stoppte eine Polizeistreife den Flüchtigen. Nun wird gegen den jungen Fahrer ermittelt. (ina)