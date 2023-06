Augsburg-Göggingen

vor 16 Min.

Randalierer beißt in Polizeiauto

Die Augsburger Polizei nahm einen 26-jährigen Randalierer in Gewahrsam.

Artikel anhören Shape

Ein 26-Jähriger hat in einem Lokal in Göggingen randaliert. Gegenüber der Polizei rastete er noch mehr aus und ließ seine Wut auch am Polizeiauto aus.

Zu einem Einsatz in einem Lokal in der Bergiusstraße im Augsburger Stadtteil Göggingen wurde die Polizei am Sonntagnachmittag gerufen. Wie die Polizei berichtet, randalierte dort ein 26-Jähriger. Zudem beleidigte er einen anderen Gast. Anschließend flüchtete er, die Polizei wurde verständigt. Als die Polizeistreife bei ihrer Fahndung den Mann entdeckte, hob dieser einen Stein von der Straße auf und warf ihn dem Polizeiauto hinterher. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der Mann nach Angaben der Polizei äußerst unkooperativ, eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter wurden dabei leicht verletzt. Er wurde gefesselt. Dagegen wehrte sich der Mann massiv und biss in das Polizeiauto. Dabei wurde die Folierung beschädigt. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, nahmen ihn die Polizeibeamten in Gewahrsam und brachten ihn in den Arrest. Gegen ihn wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. (ina)

Themen folgen