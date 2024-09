Raub in Gögingen: Täter entreißt Frau das Handy

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag in Göggingen einer Frau gewaltsam das Handy entrissen. Der Raub geschah am Vormittag gegen 10.15 Uhr in der Peter-Dörfler-Straße.

Wie die Polizei berichtet, telefonierte die Frau auf offener Straße gerade mit ihrem Smartphone, als der Unbekannte ihr plötzlich das Handy aus den Händen riss und damit abhaute. Die Frau verletzte sich bei der Tat leicht. Der Beuteschaden beläuft sich im mittleren dreistelligen Bereich, so die Polizei.

Zeugen beschrieben den Täter: Etwa 30 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, dunkelbraune Hautfarbe, lockige Haare. Der Mann trug eine Jeans, einen weißen Pullover und weiße Schuhe. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines Raubdelikts und nimmt Zeugenhinweise unter 0821/323-3810 entgegen. (ina)