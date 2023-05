Unbekannte Täter brechen Gartenhütten auf

Jemand hat im Augsburger Stadtteil Göggingen mehrere Gartenhütten beschädigt und Gegenstände daraus gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit von Sonntag, 12 Uhr, bis Dienstag, 17 Uhr, sind unbekannte Täter in drei Gartenhütten im Krautgartenweg eingedrungen. "Der oder die Täter öffneten zwei Gartenhütten und eine Gartentruhe gewaltsam und entwendeten aus einer Gartenhütte diverse Gegenstände", so die Polizei. Es entstand den Angaben zufolge ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und Hausfriedensbruch. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (jaka)