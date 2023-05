Unbekannter bricht in Erdbeerhäuschen ein und bedroht Mann mit Messer

Ein Mann dringt in ein Erdbeerhäuschen in Augsburg ein. Als ein Zeuge ihn beobachtet, zückt der Einbrecher ein Messer.

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstag gewaltsam in ein Erdbeerhäuschen in der Bergiusstraße eingedrungen. Die Polizei berichtet, dass der Einbrecher gegen 0.45 Uhr das Erdbeerhäuschen öffnete, was ein 67-Jähriger beobachtete. Der Zeuge forderte den Unbekannten laut Polizei auf, das Erdbeerhäuschen zu verlassen. "Daraufhin bedrohte der bislang Unbekannte den 67-Jährigen mit einem Messer", heißt es weiter. Der 67-Jährige brachte sich in Sicherheit und verständigte die Polizei. Der unbekannte Täter flüchtete. Ob er etwas gestohlen hat, ist noch unklar. Er soll etwa 1,73 Meter groß und um die 35 Jahre alt sein, hat laut Zeugenaussage einen stark hervortretenden Bauch, trug kurze blaue Jeans und eine schwarze Sturmhaube. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und Bedrohung gegen den unbekannten Täter. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen. (jaka)