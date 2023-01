Unbekannter schiebt Anhänger in Auto

Einen etwas ungewöhnlichen Fall von Sachbeschädigung meldet die Polizei aus Augsburg-Göggingen.

Ein Unbekannter hat am Montag in der Oskar-von-Miller-Straße im Stadtteil Göggingen einen Holzbalken entfernt, der als Sicherung eines abgestellten Anhängers diente. Wie die Polizei berichtet, schob der Unbekannte den Anhänger anschließend gegen ein Auto, das am Straßenrand parkte.

Der entstandene Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Der Vorfall geschah in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2710 entgegen. (ina)