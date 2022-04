Unbekannter wirft gelbe Tonnen samt Inhalt in die Wertach

Der Pächter eines Restaurants im Augsburger Stadtteil Göggingen vermisst zwei gelbe Tonnen. Die Polizei findet sie im Wasser.

Der Betreiber eines Restaurants in der Pfarrer-Bogner Straße in Augsburg-Göggingen hat am Dienstag bemerkt, dass zwei seiner gelben Tonnen fehlen. Polizeibeamte fanden nach kurzer Suche eine der beiden Tonnen im Wertachkanal unweit des Restaurants. Der Inhalt der Tonne trieb ebenfalls im Wasser.

Ein bislang unbekannter Täter hatte offenbar in der Nacht von Montag auf Dienstag die Tonnen samt Inhalt in die Wertach geworfen. Die Tonne wurde geborgen und dem Besitzer zurückgebracht. Die Zweite wird ebenfalls in der Wertach vermutet, wurde aber noch nicht gefunden. Zeugenhinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter 0821/323-2710 entgegen. (ina)