Unfall an Haltestelle: Seniorin wird leicht verletzt

In Göggingen in Augsburg ist es am Montagvormittag zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Eine Frau war am Montag mit ihrem Mercedes im Augsburger Stadtteil Göggingen in eine Glasfront an einer Tramhaltestelle gekracht. Der Sachschaden ist hoch.

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Montagvormittag in der Gögginger Straße hat die Polizei nun weitere Erkenntnisse. Wie berichtet, war gegen 9.10 Uhr eine 83 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes in stadtauswärtiger Richtung von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Auto in eine Glasfront auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Bergstraße" gekracht. Der Polizei zufolge lagen dem Unfall gesundheitliche Probleme bei der Fahrerin zugrunde; weitere Fahrzeuge und Fahrer waren offenbar nicht beteiligt. Auf Anfrage teilt ein Sprecher der Polizei mit, dass die 83 Jahre alte Fahrerin bei dem Unfall leicht verletzt worden sei. Die Ermittler gehen von einem Gesamtschaden von 20.000 Euro an Auto und Haltestelle aus. (jaka)

