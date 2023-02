Versuchter Diebstahl aus einem Wohnmobil: Polizei sucht Zeugen

In Augsburg-Göggingen hat ein unbekannter Täter versucht, ein Wohnmobil aufzubrechen - und richtete dabei Sachschaden an.

In der Zeit von Donnerstag, 16 Uhr, bis Montag, 12.30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter in der Apprichstraße versucht, in ein Wohnmobil einzubrechen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat im Bereich der 10er-Hausnummern. Der unbekannten Person sei es aber nicht gelungen, in das Wohnmobil zu gelangen, gestohlen wurde also nichts. Es entstand allerdings ein geschätzter Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Die Polizei bittet unter der 0821/323-2710 um Zeugenhinweise. (jaka)