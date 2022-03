Gögginger Frühlingsfest in Augsburg: Im Festzelt gilt 2G plus

Die Besuchsregeln am Gögginger Frühlingsfest wurden wegen der angespannten Corona-Lage in Augsburg verschärft. Ab Freitag muss vor dem Zelt getestet werden.

Die Augsburger Volksfeste starten mit dem Gögginger Frühlingsfest am Freitag, 25. März, in ihre Saison. Bis Sonntag, 3. April, kann auf dem Festplatz gefeiert werden. Im Bierzelt allerdings nun mit einer weiteren Einschränkung: Zunächst hatten sich die Stadt Augsburg und die Betreiber des Festzelts Binswanger auf eine 2G-Regelung verständigt. "Am Dienstag haben wir erfahren, dass wir nun unter der 2G-plus-Regel öffnen dürfen", sagt Junior-Chef Thomas Kempter. Das bedeutet, dass die Besucher unter anderem entweder dreifach geimpft, zweifach geimpft und genesen oder zweifach geimpft und getestet sein müssen.

Corona-Schnelltests können beim Gögginger Frühlingsfest gemacht werden

Um den Bierzeltbesuch zu erleichtern, werde es auf dem Festplatz einen Corona-Schnelltest-Container geben, so Kempter. Er bittet die Festzeltbesucher, rechtzeitig zu kommen. Schließlich müsste am Eingang der jeweilige Status der Besucher kontrolliert werden. Die Vorfreude sei aber riesig, weiß er. "Wir haben mehr Reservierungen als vor Corona", sagt er.

