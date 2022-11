Golden Rice, Rice Fusion, Rice Bar, Royal Dragon: Das ist das Reich der Lais

Von Daniela de Haen - vor 16 Min. Artikel anhören Shape

Viet Lai ist einer der rührigsten Gastronomen Augsburgs. Inzwischen betreibt er vier Restaurants und einen Imbiss. Eine Geschichte über Gelegenheiten und Mut.

M an glaubt es kaum, aber es gab eine Zeit, da fanden sich in Augsburg nur ein, zwei vietnamesische Restaurants. Allein in den vergangenen vier Jahren kamen zehn hinzu. Einer der rührigsten Gastronomen der Stadt ist Viet Lai. Mit seiner modernen Version der vietnamesischen Küche, die auch Einflüsse anderer asiatischer Länder aufgreift, hat er bereits Erfolge gefeiert. Seine Lokale Golden Rice, Rice Fusion und die Rice Bar sind gut besucht, Ende vergangenen Jahres kam noch das Royal Dragon in der Provinostraße dazu.

