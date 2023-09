Good old Americans: Diese Straßenschilder erinnern an 53 Jahre als US-Garnison

Vor 25 Jahren verabschiedete sich die US-Armee aus Augsburg. Die Zeit der bis zu 30.000 US-Soldaten spiegelt sich auf Straßenschildern wider. Ein Überblick.

Vor rund 25 Jahren - am 19. Juni 1998 - verabschiedete sich die US-Armee aus Augsburg. Dies geschah im Rahmen einer großen Zeremonie im Rosenaustadion. Die lange Zeit der bis zu 30.000 US-Soldaten, Bediensteten und Angehörigen in Augsburg von 1945 bis 1998 spiegelt sich noch immer auf zahlreichen Straßenschildern wider. Heute erinnern 24 Augsburger Straßen an die 53 Jahre als US-Garnison. Ein Überblick.

Die fünf Straßen der einstigen US-Wohnsiedlung Cramerton heißen nach US-Präsidenten, wie die Lincolnstraße. Diese Benennungen erfolgten Anfang der 1950er Jahre durch die US-Besatzungsmacht. Der Augsburger Stadtrat durfte sie nur zur Kenntnis nehmen. Auch die Carl-Schurz-Straße in der Wohnsiedlung Centerville-Nord nach dem deutsch-amerikanischen Staatsmann und die Columbusstraße in der Wohnsiedlung Centerville-Süd nach dem Amerika-Wiederentdecker wurden von der US-Armee benannt. Später in der Wohnsiedlung Sullivan Heights konnte der Stadtrat entscheiden. Man beschloss die Heidelberger Straße.

Abschied der Amerikaner aus Augsburg im Jahr 1998

„Der Name dürfte von den amerikanischen Familien als geläufig empfunden werden“, hieß es in der Begründung. Nach der Übergabe der Wohnsiedlung an die Stadt wurde diese Straße allerdings überflüssig. Der „Fryar Circle“ in Stadtbergen ist eigentlich ein Augsburger Straßenname. Erst mit einer Grenzkorrektur nach dem Bau der neuen Bundesstraße 17 fiel die US-Offizierssiedlung mit der gleichnamigen Erschließungsstraße ganz zu Stadtbergen. Die US-Armee wollte an ihren im Zweiten Weltkrieg gefallenen Gefreiten Elmer Fryar erinnern.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Klicken Sie hier für die Vollbild-Darstellung.

Für die einstige US-Wohnsiedlung Centerville-Süd hat der Stadtrat im Jahr 2007 in Anlehnung an die Columbusstraße das Straßennamen-Thema „Entdecker“ beschlossen. Im nun neuen Wohnquartier Supply-Center, wo früher das Logistikzentrum der US-Armee war, sind die Straßen seit 2004 nach acht US-Persönlichkeiten benannt - wie die Luther-King-Straße. Für die ehemalige, einst aus drei Wehrmachtskasernen entstandene Sheridan-Kaserne wurden im Jahr 2007 drei Straßennamen festgelegt, welche unmittelbar an die US-Garnison erinnern.

Lesen Sie dazu auch

Verewigt sind der im Zweiten Weltkrieg heldenhafte Obergefreite Carl V. Sheridan als Namensgeber der Kaserne (Sheridanweg) und zwei Persönlichkeiten, die sich um die deutsch-amerikanische Freundschaft vor Ort verdient gemacht haben. Die Rede ist vom Generalmajor Kenneth F. Cramer (General-Cramer-Weg) und vom Standortoffizier John J. May (John-May-Weg). Ausgewählt wurden diese drei Straßennamen vom Verein „Amerika in Augsburg“. Auch der Wohnsiedlungsname Cramerton erinnert übrigens an Kenneth F. Cramer, der im Jahr 1954 überraschend starb.

Auch in Pfersee erinnern Straßennamen an die US-Vergangenheit

Seit 2011 verweist eine weitere Straße in Pfersee auf die US-Historie, und zwar „Am Vehicle-Park“. Sie heißt nach der ehemaligen eingezäunten Bereitstellungsfläche zwischen Pfersee und Leitershofen. Während der Höhepunkte des Kalten Krieges standen hier voll beladene Munitions- und Treibstofffahrzeuge. Zuletzt im Jahr 2012 wurden die Straßen in der ehemaligen Reese-Kaserne benannt. Die Nord-Süd-Erschließung erinnert an James W. Reese (Reeseallee). Der tapfere Gefreite des Zweiten Weltkrieges war Namenspatron der von der US-Armee zusammengefassten drei Wehrmachtskasernen. Während die Bundeswehr ihre Kasernen bevorzugt nach Generälen benannt hat, widmete die US-Armee ihre Einrichtungen auch niedrigeren Dienstgraden, wie bei der Sheridan- und der Reese-Kaserne.

Der Kennedy-Platz in Augsburg ist zwar nach einem US-Präsidenten benannt, einen Bezug zur Zeit, als die Amerikaner noch Kasernen in der Stadt hatten, gibt es aber nicht. Foto: Bernd Hohlen

In keiner der drei konvertierten Augsburger Kasernengelände hat man die US-Zeit zum beherrschenden Straßennamen-Thema gemacht. In der Sheridan-Kaserne steht der Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime im Vordergrund. In der Reese-Kaserne findet man vorwiegend lokale Künstler und lokale Frauen-Persönlichkeiten auf den Straßenschildern. In der Flak-Kaserne wird ausschließlich an berühmte Physiker und Chemiker erinnert. In Vergessenheit geraten sind die internen Bezeichnungen der US-Armee innerhalb ihrer Kasernen.

So hieß die Terry-Allen-Avenue als Haupterschließungsstraße in der Sheridan-Kaserne nach einem erfolgreichen US-General im Zweiten Weltkrieg. Ohne direkten Zusammenhang mit der einstigen US-Garnison ist der Dayton-Ring. Dieser nördliche Teil der Bundesstraße 17 wurde benannt nach dem US-amerikanischen Dayton, eine von sieben Augsburger Partnerstädten. Auch der Kennedy-Platz entstand ohne Bezug zum US-Standort. Nur zwölf Tage nach dem Mord an dem US-Präsidenten John F. Kennedy im Jahr 1963 hat der Stadtrat die Umbenennung des Theaterplatzes beschlossen.