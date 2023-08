"Google Street View" veröffentlicht neue Aufnahmen für Augsburg

Über Google Street View können Internetnutzer digital auf Augsburgs Straßen unterwegs sein. Nun gibt es neue Aufnahmen. Sie fallen umfangreicher als bisher aus.

Lange wollte Google auch auf Anfrage keine näheren Auskünfte geben, jetzt aber ist klar: Es gibt neue Aufnahmen von "Google Street View" für Augsburg. Sie sind seit Juli 2023 online verfügbar - und deutlich detaillierter als zuvor. Waren bislang überwiegend private Bilderstrecken von ausgewählten Straßenzügen zu sehen, waren die offiziellen Fahrzeuge mit dem markanten Kamerastativ auf dem Dach nun offenbar in weiten Teilen des Stadtgebiets unterwegs. Einem Hinweis auf der Seite zufolge stammen die meisten der 360-Grad-Aufnahmen aus dem vergangenen Jahr.

Neue Aufnahmen: "Google Street View" war in Augsburg unterwegs

Die Gesichter von Personen, die die Kamera bei den Touren erfasst hat, wurden ebenso wie Nummernschilder von Fahrzeugen unkenntlich gemacht. Erstmals war "Google Street View" 2010 in Augsburg unterwegs, wegen einer Vielzahl von datenschutz- und verbraucherschutzrechtlichen Beschwerden gab es seitdem - wie in ganz Deutschland - von offizieller Seite keine aktuelleren Aufnahmen mehr. Diese Bedenken sollen nun ausgeräumt worden sein, Privatpersonen können aber Widerspruch einlegen - etwa, wenn detaillierte Teile der Hausfassade zu sehen sind. Auch andere Dienste wie "Look around" von Apple bieten Formate an, bei denen Internetnutzerinnen und -nutzer digital auf den Straßen unterwegs sein können. (kmax)

