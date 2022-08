Augsburg

vor 32 Min.

"Gorbi, Gorbi": Wie die Augsburger Gorbatschow in ihr Herz schlossen

Plus Michail Gorbatschow besuchte im Jahr 2005 Augsburg. Sein Besuch begann etwas unterkühlt, doch ein besonderer Reisebus brach das Eis. Der Gast nahm die Augsburger für sich ein.

Von Jörg Heinzle

Auf Michail Gorbatschow geht der Spruch zurück: "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben." Es ist zwar unklar, ob er den Satz jemals genauso gesagt hat, aber gemeint hatte er es so, als er in den späten 1980er-Jahren das Ende des Kalten Krieges mit herbeiführte. Zu spät kam auch eine Augsburger Delegation, die den ehemaligen Präsidenten der Sowjetunion im Jahr 2005 am Münchner Flughafen abholen sollte. Gorbatschow besuchte damals für drei Tage Augsburg, um den Friedenspreis der Stadt in Empfang zu nehmen. Doch der einstige Staatenlenker musste erst mal in einer VIP-Lounge des Flughafens warten, weil das Abholkomitee aus Augsburg, darunter auch der damalige OB Paul Wengert ( SPD), nicht pünktlich war – es stand mit dem Bus im Stau. Gorbatschow soll ob der Verspätung zunächst etwas unterkühlt gewesen sein. Doch der Bus war es dann auch, der das Eis brach. "Gorbi", wie ihn die Deutschen nannten, ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Zeitzeugen erinnern sich an seinen besonderen Besuch in Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

