Gorillas beenden ihr Gastspiel in der Augsburger Innenstadt

Die Zeiten für Lieferdienste sind härter geworden: Gorillas zieht sich aus Augsburg zurück. Auch die Firma Boxbote hat ihren Betrieb eingestellt.

Nun ist auch für den Lieferdienst "Gorillas" das Aus am Standort Augsburg gekommen. Die Filiale in der Karolinenstraße ist seit einiger Zeit geschlossen. Verwiesen wird von Unternehmensseite lediglich darauf, dass München nun der nächstgelegene Standort sei. Die Zeiten für Lieferdienste sind jedenfalls härter geworden. Auch das Augsburger Unternehmen Boxbote hatte seinen Betrieb zuletzt eingestellt (wir berichteten).

Der ieferdienst Gorillas hat seine Filiale in der Karolinenstraße geschlossen. Foto: Michael Hörmann

Die Fahrer von Gorillas waren leicht an ihrer Kleidung zu erkennen. Sie trugen schwarze Klamotten und waren auf kleinen Rädern im Stadtgebiet unterwegs. Der Lieferdienst hatte im Sommer 2021 seine Filiale in der Karolinenstraße eröffnet. Zu diesem Zeitpunkt war das Unternehmen auf Expansionskurs. Zwischenzeitlich sind viele Läden wieder geschlossen. Laut Internetseite der Firma sind es in Deutschland noch sechs Großstädte, in denen man präsent sei.

Gorillas verlassen Augsburg: Die Branche der Lieferdienste gerät ins Trudeln

In Wirtschaftskreisen heißt es, dass die Lieferdienste generell sehr stark während der Corona-Pandemie wachsen konnten. Menschen ließen sich Einkäufe und Speisen gerne nach Hause bringen. Dies hat jetzt wieder geändert.

