Graffiti an Lärmschutzwand: Bundespolizei ermittelt gegen mutmaßliche Sprayer

In der Nacht zum Sonntag haben zwei junge Männer im Gleisbereich in Augsburg eine Lärmschutzwand mit Graffiti besprüht. „Beamte der bayerischen Landespolizei haben die Täter gestellt. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung“, heißt es von der Polizei. Den Angaben der Bundespolizei zufolge hatten Zivilbeamte des Polizeipräsidiums gegen 0 Uhr zunächst einen Mann im Gleisbereich beobachtet. Der 22-Jährige hielt eine Spraydose in der Hand und machte damit laut Polizei „eindeutig zu erkennende Sprühbewegungen an einer Lärmschutzwand“. Wenig später bemerkte ein Polizeibeamter eine zweite Person, einen 21-Jährigen im Gleisbereich, „als dieser mit typischem Klappern und Sprühgeräuschen einer Spraydose auf sich aufmerksam machte“. Als beide mutmaßlichen Sprayer den Gleisbereich durch eine Tür in der Lärmschutzmauer verlassen wollten, wurden sie von einer herannahenden uniformierten Polizeistreife gestört und rannten über die Gleise davon. Schon nach wenigen Metern wurden sie aber gestellt und „der zuständigen Bundespolizei in Augsburg übergeben“. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen beide Männer ein. Die Schadenshöhe der auf etwa 10 bis 15 Quadratmeter besprühten Lärmschutzwand ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (jaka

