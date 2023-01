Graffiti in Sterngässchen: Polizei erwischt zwei betrunkene Sprayer

Im Bereich des Sterngässchens in der Augsburger Innenstadt schnappt die Polizei Männer, die Spray-Ausrüstung dabei haben. Sie sind wohl für Graffiti verantwortlich.

Die Polizei hat am späten Donnerstagabend zwei Männer festgenommen, die mutmaßlich für mehrere Graffiti in der Augsburger Innenstadt verantwortlich sind. Wie es in einer Mitteilung heißt, erreichten die Polizei gegen 23.30 Uhr Meldungen, nach denen zwei Personen eine Hauswand im Sterngässchen mit Graffiti besprühen. Mehrere Einsatzkräfte fuhren daraufhin zum Ort des Geschehens und überprüften in der Umgebung zwei Männer im Alter von 27 und 35 Jahren. Ihr Aussehen passte auf die Täterbeschreibung, zudem war frische Farbe auf der Kleidung erkennbar.

Graffiti in Augsburger Innenstadt: Haben Sprayer mehr Wände besprüht?

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass beide Männer mit über 1,2 Promille alkoholisiert waren. Ein Mann hatte zudem mehrere Gegenstände bei sich, die für Sprayer typisch sind. Sie wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun nicht nur aufgrund des Vorfalls im Steingässchen gegen die beiden Männer, da auch in der Nähe frische Graffiti an Wände gesprüht worden waren. Ob die beiden Männer dafür ebenfalls verantwortlich sind, wird nach Polizeiangaben derzeit überprüft. (kmax)