Graffiti-Sprayer in Augsburg erwischt: 19-Jähriger bricht Polizisten die Hand

Die Polizei hat in der Nacht in Augsburgs Innenstadt drei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt. Es kam zu einer Verfolgung, die für einen Beamten schmerzhaft endete.

Die drei jungen Männer waren gerade dabei, an der Rückwand eines Dönerladens im Karrengäßchen in der Augsburger Innenstadt Graffiti anzubringen, als sie von drei Polizeibeamten erwischt wurden.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag gegen 0.20 Uhr. Die drei jungen Männer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren ergriffen die Flucht, als sie die Polizei bemerkten. Nach einer kurzen Verfolgung wurden sie im Treppenhaus eines Gebäudes in der Jakoberstraße festgenommen. Wie die Polizei berichtet, trat der 19-Jährige mehrfach nach einem Beamten und traf ihn an der Hand. Durch den Tritt erlitt der Polizist einen Knochenbruch an der Hand. Seine Festnahme konnte der 19-Jährige trotzdem nicht verhindern.

Bei der Durchsuchung der jungen Männer fanden die Polizisten verschiedene Spraydosen und Lackstifte. Die Staatsanwaltschaft ordnete Wohnungsdurchsuchungen bei allen drei Männern an. Neben weiteren Sprühdosen stellten die Beamten dort mehrere Notebooks und Handys sicher. Die drei Männer erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der 19-Jährige muss sich zudem wegen eines tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte und Körperverletzung verantworten. (ina)

