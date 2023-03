Granatenfund in Garten in Lechhausen: Polizei sperrt Straße

Der Fund einer Granate im Augsburger Stadtteil Lechhausen sorgt am frühen Donnerstagabend für Aufruhr. Die Polizei ließ Häuser räumen. Eine Straße wird gesperrt.

Bei Aushubarbeiten in einem Privatgarten in Augsburg-Lechhausen wurde laut Polizei am Donnerstagnachmittag neben Munition eine Granate entdeckt. Polizei und Stadt wurden über den gefährlichen Fund im Bereich der Blücherstraße/Donaustraße informiert, das Sprengkommando München wurde angefordert. In einem Radius von 50 Metern ließ die Polizei vorsorglich evakuieren.

"Die umliegenden Häuser wurden geräumt", berichtet ein Sprecher. In der Blücherstraße komme es, bis die Granate kontrolliert vor Ort gesprengt werde, immer wieder zu Sperrungen.

Vor wenigen Tagen erst war eine Granate in Lechhausen nahe der A8 gefunden worden. Die Autobahn musste für die Sprengung des Überbleibsels aus dem Zweiten Weltkrieg für circa eine halbe Stunde gesperrt werden. Die kontrollierte Sprengung einer Granate geht in der Regel schneller über die Bühne als die Entschärfung einer Bombe. (ina)