Augsburg

Grandhotel Cosmopolis: Der Hype ließ nach, das Miteinander blieb

Plus Kulturschaffende eröffnen 2013 ein einzigartiges Projekt in Augsburg: ein Grandhotel für Flüchtlinge. Was davon nach zehn Jahren blieb — und was neu ist.

Von Miriam Zissler

Innovative Ideen, zahlreiche, teils hoch dotierte Preise, Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland, die sich das einzigartige Projekt in Augsburg ansehen wollten: Das Grandhotel Cosmopolis startete vor zehn Jahren als gesellschaftliches Experiment. Es war Herberge für Gäste mit und ohne Asyl, es war Künstlerhaus, Bar, Hotel ... In den vergangenen Jahren aber ist es ruhiger geworden um das mehrstöckige Gebäude im Augsburger Domviertel. Von der freien Künstlergruppe, die die "soziale Skulptur im Herzen Augsburgs" geformt, begleitet und entwickelt hat, sind heute nicht mehr viele Mitstreiter in das Geschehen des Grandhotels involviert. Ein anderes Team gibt nun die Richtung vor — mit einem veränderten Konzept und neuen Ideen.

Die Hotellobby ist der Treffpunkt im Grandhotel Cosmopolis. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Peter Fliege ist einer von rund 15 Augsburger Kulturschaffenden, die schon am Anfang dabei waren. Und er ist der Einzige, der bis heute übrig geblieben ist und alle Veränderungen mitgemacht hat. "Wir kannten uns vom Jean Stein und dem Provokationsraum und wollten etwas im öffentlichen Raum machen", erzählt er von den Anfängen des Grandhotels. So wurde 2011 ein leer stehendes Gebäude gesucht, die Wahl fiel schließlich auf das ehemalige Paul-Gerhardt-Haus der Diakonie im Domviertel, genauer im Springergäßchen. Neben den Kulturschaffenden fragte bei der Diakonie gleichzeitig auch die Regierung von Schwaben an — ihr Ziel war es, in dem ehemaligen Altersheim Flüchtlinge unterzubringen.

