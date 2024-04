Größerer Brand in Lagerhalle: Feuerwehr rückt zu Einsatz in Firma aus

In einem Recycling-Betrieb im Augsburger Stadtteil Oberhausen bricht am Freitagmorgen Feuer in einer Lagerhalle aus. Die Feuerwehr löscht, die Polizei ermittelt.

In der Schönbachstraße im Augsburger Stadtteil Oberhausen ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Betroffen war offenbar die Lagerhalle eines Recycling-Betriebs. Wie ein Sprecher der Augsburger Berufsfeuerwehr mitteilt, kam die erste Alarmierung um kurz nach 3.30 Uhr. Neben der Berufsfeuerwehr rückten auch die Freiwilligen Feuerwehren Oberhausen und Kriegshaber aus. Am Ort des Geschehens stellten die Einsatzkräfte eine massive Rauchentwicklung in der Lagerhalle fest – und begannen, die Flammen von mehreren Seiten zu bekämpfen. Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz, um ein Übergreifen auf andere Bereiche zu verhindern. Die Polizei nutzte eine Drohne mit Wärmebildkamera.

Brand in Lagerhalle in Augsburg-Oberhausen: Feuerwehr in Lagerhalle im Einsatz

Die Einsatzkräfte brachten das Brandgut – es könnte sich dabei ersten Erkenntnissen zufolge unter anderem um Batterien gehandelt haben – teils mit Gabelstaplern aus der Halle, auch im Inneren löschten sie in größeren Mengen. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung forderten die Einsatzkräfte zunächst auch einen Großlüfter der Werkfeuerwehr von MAN an, dieser wurde schließlich jedoch nicht gebraucht. Nach Auskunft des Feuerwehr-Sprechers war der Brand schnell unter Kontrolle, zwischen 5 und 5.30 Uhr sei der Einsatz größtenteils beendet gewesen. Wie in solchen Fällen üblich, wurde wegen der größeren Löschmenge auch das Klärwerk informiert.

Der Brand war dem Vernehmen nach eher zufällig einem Mitarbeiter der Firma aufgefallen. Wie genau das Feuer ausbrach, ist bislang unklar. Dies ist nach Auskunft einer Polizeisprecherin "derzeit Gegenstand der Ermittlungen". Nach aktuellem Kenntnisstand lägen aktuell jedoch keine Hinweise auf ein Brandstiftungsdelikt vor. Ersten Schätzungen zufolge liege der Sachschaden im "mittleren vierstelligen Bereich". Verletzt wurde niemand.