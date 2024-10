Groß-Baustelle Staatsbibliothek: So ist der Stand im Millionen-Projekt

Bevor es bei großen Bauprojekten um die Zukunft geht, richtet sich der Blick zunächst in die Vergangenheit. Seit Monaten sind Archäologen in der Schaezlerstraße aktiv, dort, wo der Anbau der Staats- und Stadtbibliothek entstehen soll. Sie erkunden den Untergrund etappenweise. Dass sie fündig würden, galt schon vorab als sicher – auch bei Grabungen rund um Staatstheater und Maria-Theresia-Gymnasium hatte es archäologische Funde gegeben. Zumindest aus baulicher Sicht hielt der Boden an der „Stabi“ aber erfreuliche Nachrichten parat: „Bislang gibt es nur geringe Funde seitens der Archäologie, was uns hinsichtlich des Bauablaufs in die Karten spielt“, sagt Johannes Eisele, zuständiger Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt. Es kann also zügig weitergehen im Millionenprojekt, das sichtbar Fortschritte macht.

