Großrazzia: Zoll durchsucht Firmen im Security-Gewerbe

Zoll und Staatsanwaltschaft Augsburg gehen dem Verdacht auf Schwarzarbeit nach. Durchsucht wird nicht nur in Bayern, gegen vier Verdächtige bestehen Haftbefehle.

Bei einer umfangreichen Razzia haben Zoll und Staatsanwaltschaft Augsburg am Donnerstag Firmen im Bewachungs- und Sicherheitsgewerbe durchsucht. Den Angaben der Behörden zufolge richte sich der Verdacht in dem umfangreichen Verfahrenskomplex gegen derzeit elf Beschuldigte, dabei gehe es strafrechtlich um den Vorwurf des Vorenthaltens und Veruntreuens von Sozialversicherungsbeiträgen in besonders schwerem Fall, also um Schwarzarbeit. Durchsucht wurden den Angaben zufolge Objekte in Bayern und Nordrhein-Westfalen, wie das Augsburger Hauptzollamt mitteilt.

Gegen vier Beschuldigte liegen Haftbefehle vor, sie wurden festgenommen. Gegen sie "besteht unter anderem der dringende Tatverdacht, dass sie mithilfe von Schein- beziehungsweise Abdeckrechnungen Geld für die Bezahlung von Schwarzlohn an geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer generiert haben", heißt es vom Zoll. Sie sollen Servicefirmen gegründet, Scheinrechnungen erstellt und die tatsächlichen Beschäftigungsverhältnisse der Arbeitnehmer verschleiert haben.

Razzia in Bayern: Zoll durchsucht Security-Firmen

Bei der Razzia wurde laut den Ermittlern Bargeld und Gold im Wert von knapp 150.000 Euro sichergestellt. Das Amtsgericht hat auf Antrag der Ermittler angeordnet, Vermögenswerte der Verdächtigen in Gesamthöhe von 1,2 Millionen Euro einfrieren zu lassen. Weitere Details sind noch nicht bekannt, "um die weiteren, noch andauernden Ermittlungen nicht zu beeinträchtigen", heißt es vom Hauptzollamt. (jaka)