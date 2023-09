Großaufgebot rückt zu Kaminbrand an

Am Dienstagabend hat es in der Lechhauser Straße gebrannt. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückte aus.

Am Dienstagabend ist es in Augsburg zu einem Kaminbrand gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde kurz nach 20 Uhr die Feuerwehr verständigt, weil aus einem Dach eines Mehrparteienwohnhauses in der Lechhauser Straße Rauch drang. Weil ein Dachstuhlbrand angekommen wurde, rückten demnach die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen, der Rettungsdienst und die Polizei mit einem Großaufgebot an. Vor Ort habe sich das Feuer als Kaminbrand herausgestellt, der schnell gelöscht war. Die Feuerwehr suche aber am Dienstagabend noch nach Glutnestern, auch mithilfe einer Drehleiter.

Kaminbrand in Augsburg: keine Verletzten

Die Polizei teilte mit, dass niemand bei dem Brand verletzt worden war. Die 20 Bewohner hätten das Haus unbeschadet verlassen. Die Straße war zeitweilig für den Verkehr stadteinwärts gesperrt. (AZ)