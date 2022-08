Großbaustelle an der Blauen Kappe ist nach Verzögerung nun demnächst fertig

Plus Die energetische Fassaden- und Fenstersanierung im städtischen Verwaltungsgebäude in Augsburg verzögert sich. Auch die Ausgaben für die Investition sind gestiegen.

Es ist ein riesiger Bürokomplex gegenüber dem Curt-Frenzel-Eisstadion: An der Blauen Kappe sitzt ein Teil der städtischen Verwaltung. Vielen Augsburgerinnen und Augsburgern ist das Haus bekannt, weil hier auch das Bürgeramt der Stadt untergebracht ist. Doch das Gebäude ist seit Jahren eingerüstet und eine Dauerbaustelle. Grund für die Arbeiten ist die energetische Fassaden- und Fenstersanierung. Begonnen hat die Maßnahme im Jahr 2020. Der Zeitplan der Fertigstellung allerdings hat sich verzögert, zudem verteuert sich die Sanierung um einen Millionenbetrag.