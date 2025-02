In den Sommerferien wird an der Tramlinie zur Messe gearbeitet

Nicht nur in Oberhausen denkt man noch an die einschneidenden Verkehrsbehinderungen im Vorjahr zurück: Mehrere Monate lang war die Ulmer Straße zur Großbaustelle geworden. Die Stadtwerke Augsburg erneuerten die Tramgleise. Ende Oktober waren die Arbeiten beendet, der Verkehr fließt seitdem wieder regulär. Eine vergleichbare große Baustelle mit entsprechenden Auswirkungen für Bürger gibt es in diesem Jahr nicht seitens der Stadtwerke. Ihr Blick richtet sich im Sommer auf das Hochfeld. Fahrgäste der Straßenbahnlinie 3 müssen sich auf Behinderungen einstellen. Es vekehren Busse statt Straßenbahnen.

Jürgen Fergg, Sprecher der Stadtwerke, sagt auf Anfrage: „Die einzige größere Gleisbaustelle mit Linienabbruch oder Verkehrseinschränkungen findet im Sommer statt.“ Betroffen sei die Linie 3 zwischen Hauptbahnhof und Königsbrunn. Die Stadtwerke rechnen mit einer sechswöchigen Bauzeit. Der größte Teil davon liegt in den Sommerferien. Noch ist der Starttermin jedoch offen.

Die Arbeiten laufen gar nicht unmittelbar auf der Stammstrecke der Linie 3. Betroffen ist vielmehr der Bereich nahe der Messe. Bei Großveranstaltungen gibt es die sogenannte Messelinie. Sie führt am Alten Postweg, Höhe Bukowina-Institut, zur Messe mit eigener Haltestelle.

Tramlinie 3 in Augsburg: Weichen zur Messe liegen seit dem Jahr 1996

Erneuert werden laut Fergg die Weichen an der Abzweigung von der Linie 3 zur Messe und zurück. Die Weichen liegen dort seit dem Jahr 1996, also seit Inbetriebnahme der damals neu gebauten Linie 3. Nach 29 Jahren seien sie an der Verschleißgrenze angelangt, heißt es bei den Stadtwerken.

Die Straßenbahnlinie 3 wird für die Bauzeit abgebrochen. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen (B3) vom Augsburger Hauptbahnhof bis Haunstetten (Inninger Straße) beziehungsweise zum Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Königsbrunn eingerichtet. Fergg sagt aber auch: „Neben Einschränkungen für unsere Fahrgäste auf der Linie 3 und verkehrlichen Einschränkungen für den Durchgangsverkehr, gibt es in diesem Bereich kaum direkte Anwohner.“ Mit dem Ärztehaus, als unmittelbar Betroffene, würden die Bauarbeiten noch im Detail abgestimmt.

Entlang der Linie 3 gibt es aktuell eine politische Debatte. Investoren am Innovationspark fordern die Stadt Augsburg auf, für ein besseres Nahverkehrsangebot zu sorgen. Ein Teilbereich des Innovationsparks ist gegenwärtig von Bus und Tram nicht entschlossen. Ähnlich wie bei der Messe-Abzweigung gibt es auf der Linie 3 eine weitere Wegstrecke, die nur in Ausnahmefällen befahren wird. Es ist die Stadionlinie, die Fußballfans zur Tramhaltestelle Stadion bringt.