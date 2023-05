Augsburg

Großbaustelle Staatstheater: Das hat es mit Baugruben und Erdhügeln auf sich

So sieht es gegenwärtig bei der Großbaustelle Staatstheater an der Volkhartstraße aus.

Plus Die Erdhügel an der Baustelle sind ein Zeichen für den Fortschritt. Logistisch ist der Aushub eine Herausforderung. Eine Frage bleibt bei der Sanierung offen.

Man muss daran erinnern: Seit Sommer 2016 ruht der Spielbetrieb im Großen Haus des Staatstheaters Augsburg. Das Areal am Kennedyplatz ist zur jahrelangen Großbaustelle geworden. Und sie wird es noch einige Jahre bleiben. Die Sanierung des Großen Hauses soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Was im Innern des Theaters passiert, bleibt Außenstehenden verborgen. Wer am Staatstheater vorbeiläuft, nimmt das Ausmaß der Arbeiten eindrucksvoll wahr. Riesige Baugruben und meterhohe Erdhügel sind im eingezäunten Bereich zu sehen. Es handelt sich um Vorstufen für einen zweiten Bauabschnitt am Theater, den Neubau mehrerer Gebäude. So ist der Stand der Arbeiten an der Theater-Baustelle.

Meterhohe Erdhügel sind an der Großbaustelle Staatstheater nahe der Theaterstraße zu sehen. Foto: Michael Hochgemuth

Was wird im Außenbereich gemacht? Die seit Längerem zu beobachtenden Erdbewegungen auf der Baustelle auf der Fläche an der Heilig-Kreuz-Straße entstehen durch den Aushub der laufenden archäologischen Grabungen. Der Experte spricht von "Haufwerken", wenn es um die Erdhügel geht. Letztlich ist es Material, das nicht mehr verwendet wird. Diese Arbeiten betreffen gegenwärtig das Baufeld für den Neubau des Betriebsgebäudes und des Neubaus an der Volkhartstraße. Hier entsteht künftig das Kleine Haus des Staatstheaters, es ist die zweite Spielstätte.

