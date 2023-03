Augsburg

18:30 Uhr

So wird das Ende der Corona-Regeln in Pflegeheimen aufgenommen

Plus Die Maskenpflicht fällt weitgehend weit, auch Tests sind nicht mehr nötig. Nach drei Jahren mit strengen Corona-Regeln läuft der Alltag in den Augsburger Heimen wieder fast normal.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Michael List, Geschäftsführer für den Bereich Altenhilfe bei der Arbeiterwohlfahrt in Augsburg, hat es sich am Mittwoch nicht nehmen lassen und ist morgens ins Christian-Dierig-Haus gefahren. "Bei meinem Rundgang durch die Einrichtung sind mir durchweg befreit lächelnde Mitarbeiter begegnet", erzählt er. Er habe "große Erleichterung" gespürt. Beschäftigte in Altenheimen müssen seit März keine Maske mehr tragen. Auch die Testnachweise für Personal und Besucher fallen weg. List hat in seinen Gesprächen aber auch ein gewisses Misstrauen wahrgenommen, ob das über den Herbst hinaus Bestand hat. Nach den coronabedingten Einschränkungen der vergangenen drei Jahre mag das noch niemand so ganz glauben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

