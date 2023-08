Große Folgen: Die kleine Brücke zur Wohnanlage Klein-Venedig wird saniert

Für hunderte Autofahrer in der Jakobervorstadt gilt eine geänderte Verkehrsführung. Die Ausweichroute führt über einen kleinen Geh-und Radweg im Wohngebiet.

In der Wohnanlage Klein-Venedig in der Jakobervorstadt gibt es aktuell ein großes Gesprächsthema. Es geht um die geänderte Verkehrsführung, die noch mehrere Wochen lang gelten wird. Autofahrer verkehren in der Anlage auf einem Geh- und Radweg. Zur Sicherheit von spielenden Kindern sind Zäune aufgestellt, es gibt zudem kleinere Umwege für Fußgänger. Grund für die Beeinträchtigungen ist eine Baustelle an der Zufahrt mit einschneidenden Folgen.

Mitten durch das Wohngebiet führt die Ausweichroute in der Anlage Klein-Venedig. Foto: Michael Hörmann

Eine Brücke über den Proviantbach wird saniert. Es ist derjenige Bereich an der Berliner Allee, an dem täglich einige hundert Autofahrer die Wohnanlage Klein-Venedig ansteuern. Die Zufahrt zu den Tiefgaragen bleibt trotz Baustelle weiterhin möglich. Allerdings ist die Ausfahrt über die Brücke verboten. Es gilt eine Einbahnstraßenregelung.

Baustelle in Augsburg: Die Fahrbahn auf der Brücke ist ramponiert

Ein größerer Teil der Fahrbahndecke auf der Brücke ist vorübergehend ramponiert. Hier steht ein Bagger, der für die laufenden Sanierungsarbeiten benötigt wird. Als Zufahrt steht nun lediglich eine provisorisch angelegte Fahrspur auf der Brücke zur Verfügung. Es ist eng. Im Schritttempo geht es voran. "Mittlerweile hat man sich daran allerdings gewöhnt", sagt ein Anwohner.

Auf diesem Geh- und Radweg in der Wohnanlage Klein-Venedig verkehren noch mehrere Wochen lang Autos. Foto: Michael Hörmann

Einige hundert Autos stehen in den Tiefgaragen mit insgesamt drei Einfahrten. Die Brücke ist die einzige Möglichkeit der Zufahrt. "Das macht es natürlich etwas unangenehm", berichtet ein Bauarbeiter. Mitte Juli haben die Arbeiten begonnen. Sie dauern voraussichtlich vier Monate. In diesem Zeitraum führen sämtliche Ausfahrten über eine Ausweichstrecke. Entlang der Wohnblocks liegt ein asphaltierter Gehweg, der zudem von vielen Radlern genutzt wird. Auf diesem Weg fahren jetzt Autos. Schrittgeschwindigkeit ist vorgeschrieben. Für Fußgänger und Radfahrer steht ein Parallelweg zur Verfügung.

Außenstehende wundern sich über Verkehrsführung in Klein-Venedig

In der Anlage wurde mittels Aushängen über die geänderte Verkehrsführung informiert. Außenstehende hingegen wundern sich über die Absperrungen. Der Geh- und Radweg in Klein-Venedig dient als schnelle Verbindung in Richtung Innenstadt.

Lesen Sie dazu auch

Die Wohnanlage Klein-Venedig liegt auf dem Gelände der früheren Baumwoll-Feinspinnerei Augsburg. Sie ist Anfang der 1990er Jahre errichtet worden. Der Bezug zu Venedig wird über die beiden Bäche gezogen, die zur Anlage gehören.