Große Pläne für altes Bürgerhaus: Soziales Begegnungszentrum in Prachtlage

Die Pläne für ein soziales Begegnungszentrum vor allem für Kinder und Jugendliche in Prachtlage in der Augsburger Maximilianstraße konkretisieren sich: Der Stadtrat hat am Donnerstag einstimmig grünes Licht dafür gegeben, dass die Stadt und die Münchner Tessin-Stiftungen eine Erbpacht-Regelung für das ehemalige Konservatorium in der Maximilianstraße 59 ausarbeiten. Wie berichtet möchte die Stiftung das denkmalgeschützte sanierungsbedürftige Bürgerhaus, das der Stadt gehört, herrichten und dort ein Haus für Bildung, Kunst und Kultur einrichten. In den kommenden zweieinhalb Jahren sollen eine Erbpacht-Regelung, Bauplanungen und vor allem eine gemeinsame inhaltliche Konzeption mit Jugendlichen, Schulen und der Stadt entwickelt werden. Frühestens in der erste Hälfte 2027 sei ein Baustart denkbar, so Rupert Hackl, stellvertretender Vorstand der Tessin-Stiftungen.

