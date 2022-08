Augsburg

vor 17 Min.

"Große Verunsicherung": Apotheken und Praxen stellen sich auf E-Rezept ein

Plus Ab September müssen Augsburgs Apotheken das E-Rezept annehmen können. Der Erklärungsbedarf ist groß. Bis es flächendeckend zum Einsatz kommt, dauert es aber noch.

Von Max Kramer

Der Erste war schon da. Ein junger Mann betrat die Herrenbach-Apotheke in der Friedberger Straße, in seiner Hand ein Rezept. Allerdings nicht auf rosafarbenem Papier, sondern abgespeichert auf dem Mobiltelefon. Ein Scan, eine Rücksprache mit dem System, eine Bestätigung: Passt alles. Der Mann bekam das Medikament, dessen Rezept ein Arzt ausgestellt hatte, und ging wieder. Was sich kürzlich so abspielte, war gewissermaßen ein Gruß aus der Zukunft. Ab September müssen alle Apotheken elektronische Verschreibungen, genannt "E-Rezepte", annehmen können. Das hat Folgen – für Apotheken und Arztpraxen, aber auch Kundinnen und Kunden, Patientinnen und Patienten.

