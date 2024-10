Großeinsatz am Landgericht nach Drohung

Vor dem Landgericht Augsburg in der Straße Am Alten Einlass sowie am Rathausplatz haben sich am Mittwochvormittag etliche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr postiert. Hintergrund ist nach ersten Informationen eine Drohung, die sich gegen das Landgericht richten soll. Eine konkrete Gefahr liege aber derzeit nicht vor, teilt die Polizei mit.

Die Ermittler prüfen derzeit den Sachverhalt, heißt es. Nähere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Das Aufgebot am Rathausplatz sei ebenfalls mit dem Einsatz am Landgericht begründet, heißt es von der Polizei. Nach Informationen unserer Redaktion war ein Drohschreiben per Post an das Gericht geschickt worden.



Betroffen ist nur das Gebäude in der Innenstadt, in dem vor allem Zivilverhandlungen des Landgerichtes sowie des Amtsgerichtes stattfinden und etwa auch das Grundbuchamt liegt. Das sogenannte Strafjustizzentrum in Göggingen, in dem die Strafverfahren von Landgericht und Amtsgericht abgehalten werden und in dem die Staatsanwaltschaft ihren Sitz hat, ist offenbar nicht Bestandteil der Drohung. Hier gebe es derzeit auch keinen Einsatz, heißt es von der Polizei. (jaka) Mehr in Kürze