Großeinsatz der Polizei am Königsplatz nach einer Schlägerei

Großeinsatz am Donnerstagabend in Augsburg: Mehrere Polizeistreifen rückten zum Königsplatz aus. Anlass war eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt. Bereits am Nachmittag war die Polizei in großer Mannschaftsstärke präsent.

Gegen 21.30 Uhr gerieten mehrere Personen auf dem Königsplatz in Streit, so die Polizei. Dieser entwickelte sich schließlich zu einer handfesten Auseinandersetzung. Die Polizei wurde alarmiert und beruhigte die Lage vor Ort. Die Beamten stellten von etwa zehn Anwesenden die Personalien fest.

Tatbeteiligte kennen sich von der Szene am Königsplatz

Dabei handelte es sich um Jugendliche und um Erwachsene, welche sich offenbar regelmäßig auf dem Königsplatz aufhalten. Mindestens drei Personen wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Eine beteiligte Person klagte - unabhängig vom Vorfall – über gesundheitliche Probleme und musste deswegen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun gegen fünf Beteiligte im Alter zwischen 18 und 43 Jahren wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Bereits am Nachmittag war die Polizei mit vielen Einsatzkräften, unter anderem auch Teilen der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, auf dem Königsplatz präsent. Dabei handelte es sich aber um regelmäßig stattfindenden Kontrollen der dortigen Szene. Am Donnerstag wurden die Personalien von etwa 30 Personen festgestellt.

Mehrere Personen erhielten im Zuge der Kontrollen einen Platzverweis. Eine Person beleidigte während der Maßnahmen einen Polizeibeamten und muss nun mit einer Anzeige rechnen.