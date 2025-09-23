Kanu-Weltmeister tritt als OB-Kandidat für die Freien Wähler in Augsburg an

Er ist Firmengründer, vierfacher Weltmeister und gebürtiger Augsburger: Die Freien Wähler haben nach anfänglichen Turbulenzen ihren Oberbürgermeister-Kandidaten für die Kommunalwahl 2026 gefunden. Nach Informationen unserer Redaktion gehen sie mit dem Kanuten Hannes Aigner ins Rennen. Der 36-Jährige soll am Mittwoch offiziell als Spitzenkandidat vorgestellt werden. Die ursprünglichen Pläne der FW für die Wahl sind damit zu den Akten gelegt. Mit Aigner verfolgt die Partei ein klares Ziel für nächsten März.
Augsburg
