Augsburg

vor 16 Min.

An der Bergiusstraße in Göggingen entsteht ein Großprojekt

Plus In dem Augsburger Industriegebiet rollen die Bagger. Der Projektentwickler "brixx" baut drei große Bürohäuser. Wie die Stadt die Entwicklung des Gebietes sieht.

Von Fridtjof Atterdal Artikel anhören Shape

Große Baulücken sind in der Stadt zur Seltenheit geworden. Die brixx Projektentwicklung GmbH hat jetzt mit der Bebauung eines Grundstücks an der Bergiusstraße begonnen. Dort entstehen in nächster Zeit die "Augsburg Offices Lofts". Auf einer Fläche von rund 11.600 Quadratmetern werden drei große, moderne Bürohäuser gebaut. Das ist nicht das einzige neue Projekt an der Bergiusstraße.

Die Bergiusstaße sei für brixx ein attraktiver Standort, um neue Büroflächen anzubieten, sagt Geschäftsführer Alexander Diehl. Im direkten Umfeld von Universität, Hochschule, Messe und Innovationspark fänden Industrie, Dienstleister, Handwerk und Tech-Start-ups ausgezeichnete Bedingungen für Wachstum und Entwicklung vor. Göggingen sei gleichzeitig auch eine attraktive, innenstadtnahe Adresse zum Wohnen und Leben für Familien, Studierende und zuziehende Arbeitnehmer, so der Projektentwickler. Auch die Verkehrsanbindung spricht seiner Meinung nach für den Standort. In unmittelbarer Nähe zu den "Offices Lofts" befindet sich die Haltestelle "Messe", auch die Anbindung an B17 und B300 ist nah.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen