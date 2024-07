Grüne Augsburg danken dem Klimacamp

Die Grünen haben den Aktivisten des Klimacamps ihre Anerkennung für das vier Jahre währende Engagement mit der Dauer-Demo auf dem Fischmarkt ausgesprochen. „Es ist sehr bedauerlich, dass das Klimacamp vom prominenten Platz am Fischmarkt verschwinden wird. Das Klimacamp wird insbesondere für dessen Ausstrahlung als dauerhafter Merkzettel für eine bessere Klimapolitik in Augsburg fehlen“, so Grünen-Vorsitzende Hannah Judith in einer Pressemitteilung. Peter Rauscher, Vorsitzender der Stadtratsfraktion, sagte, den Aktivisten gebühre Respekt. „Klimaschutz ist eine teilweise unbequeme, aber gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Zur Zeit ist diese Aufgabe leider, trotz der mittlerweile für alle spürbaren Konsequenzen, aus dem Fokus des gesellschaftlichen Diskurses gerückt“, so Rauscher. Man wünsche den Aktivisten weiterhin viel Erfolg mit Pop-Up-Aktionen und anderen Protestformen.

Wie berichtet hatte das Klimacamp am Montag bekannt gegeben, seine Dauer-Demo nach vier Jahren abzubrechen. Unter anderem sei es schwierig, einen adäquaten Ersatz-Standort zu finden. Die Grünen hatten das Klimacamp in den vier Jahren grundsätzlich unterstützt, auch wenn sich die Kritik des Klimacamps an die schwarz-grüne Stadtregierung richtete. Am Anfang hatten die Grünen allerdings auch den Räumungsbescheid der Stadt mit Verweis auf die Rechtslage mitgetragen. (skro)