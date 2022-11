Grüne fordern mehr Informationen zu geplantem Neubau der Uniklinik

Die Grünen-Abgeordnete Christina Haubrich wundert sich über das Umschwenken des Freistaats bei der Uniklinik und will transparente Information.

Die Grünen im Landtag fordern von Wissenschaftsminister Markus Blume ( CSU) mehr Informationen, warum der Freistaat bei der Uniklinik zuletzt umgeschwenkt ist und einen Neubau statt einer Sanierung favorisiert. Blume hatte gegenüber unserer Redaktion erklärt, dass er einen Neubau des Bettenhochhauses für sinnvoll halte, nachdem es erste Ergebnisse einer vergleichenden Prüfung gebe. Auch im Hinblick auf die Belastungen für Personal und Patienten sprach sich Blume für einen Neubau aus. Details, etwa zum genauen Standort des Neubaus, nannte er noch nicht. Noch in dieser Legislaturperiode möchte Blume aber Klarheit zum weiteren Vorgehen schaffen.

Christina Haubrich, Grüne. Foto: Ivo Mayr

Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, Christina Haubrich (Merching), fordert jetzt mehr Transparenz und eine Machbarkeitsstudie, nachdem auf eine Anfrage der Grünen im Landtag seitens des Ministeriums keine zahlenbasierte Begründung geliefert wurde. In der Antwort des Ministeriums von Ende dieser Woche heißt es, dass Funktionalität, Krankenhausbetrieb, Kosten, Dauer und Nachhaltigkeit eine Rolle spielten. "Ich sehe keine transparente und ausgewogene Erklärung, weshalb von den Sanierungsplänen abgewichen wurde", so Haubrich.

Grünen fragen, was mit dem alten Gebäude passieren solle

Noch im Mai hatte der Freistaat auf eine Anfrage der Grünen eindeutig eine Sanierung favorisiert und dies ausführlich begründet. Aus Sicht der Grünen müsse der Freistaat auch zügig erklären, was er mit dem Bestandsgebäude anfangen will. In einer Landtagsstellungnahme erklärte das Wissenschaftsministerium, dass man sich mit der Frage eines Abrisses oder einer etwaigen anderen Nutzungsmöglichkeit zu gegebener Zeit befassen werde. (skro)

