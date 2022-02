Grüne wollen keine Finanzierung für Tierversuchszentrum in Augsburg

Die Grünen im Landtag haben beantragt, staatliche Gelder für die künftige Tierversuchseinrichtung auf dem Medizincampus zu streichen. Sie machen einen anderen Vorschlag.

Bei den aktuell laufenden Verhandlungen zum Bayerischen Nachtragshaushalt fordert die Grünen-Landtagsfraktion, dass die für den Neubau einer Tierversuchseinrichtung auf dem Augsburger Medizincampus eingestellten Gelder gestrichen werden. Stattdessen sollen sie für die Entwicklung von Ersatzmethoden zu Tierversuchen verwendet werden. Aus Sicht der Grünen widerspricht das Vorgehen der Staatsregierung dem EU-Entschließungsantrag, nach dem perspektivisch Tierversuche komplett durch Ersatzmethoden ersetzt werden sollen.

"Die Planungen für das Tierversuchszentrum beim Uniklinikum sind absolut nicht mehr zeitgemäß“, so die Augsburger Landtagsabgeordnete Stephanie Schuhknecht. Hier werde viel Steuergeld in die Hand genommen für etwas, das nicht nur ethische Probleme aufwerfe, sondern auch wissenschaftlich zunehmend eine geringere Rolle spiele. Ein so teures Großprojekt müsse so gestaltet werden, dass es langfristig aus wissenschaftlicher Sicht sinnvoll ist.

Uni Augsburg: Neben Tierversuchen auch alternative Methoden

Tierversuche soll es mittelfristig in einem großen neuen Forschungsbau auf dem Medizincampus neben dem Uniklinikum geben. Das "Zentrum für Integrierte und Translationale Forschung" soll voraussichtlich 35 Millionen Euro kosten und 2030 fertig werden. In dem Forschungsbau sollen laut Uni aber nur 1640 Quadratmeter von insgesamt rund 12.000 Quadratmetern für Tierhaltung und Tierversuche genutzt werden, vor allem mit Mäusen und Ratten. An der Universität betont man, der größte Teil der Forschung werde dort ohne Tierversuche stattfinden, es kämen auch alternative Methoden zum Einsatz, für bestimmte Fragestellungen könne man jedoch nicht auf Tierversuche verzichten.

Übergangsweise richtet die Universität schon jetzt eine Tierversuchshaltung im Sigma Park an der Haunstetter Straße ein, die kommendes Jahr in Betrieb gehen soll. Auf 250 Quadratmetern werden maximal 1000 Käfige unterkommen. Darin können bis zu rund 2500 Mäuse und 400 Ratten gehalten werden. Im künftigen Forschungsbau sind rund 8000 Käfige vorgesehen. Dort können auch andere Spezies wie Kaninchen, Schwein, Schaf, Ziege oder aquatische Lebewesen - wie etwa Fische - untergebracht werden. Die Haltung von Primaten wurde ausgeschlossen.