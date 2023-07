Grüne und SPD starten in den Landtagswahlkampf

Augsburgs Grüne und die SPD sind in den Landtagswahlkampf gestartet. Klimaschutz, Verkehr und bessere Kita-Versorgung sind wichtige Themen.

"Habt ihr Bock, mit uns in den Wahlkampf zu starten?", ruft Hanna Judith, Sprecherin der Augsburger Grünen den Gästen im Kellergewölbe der Riegele Brauwelt zu. Während das Publikum noch etwas verhalten antwortet, merkt man den Parteiverantwortlichen an, dass sie mehr als bereit sind, mit ihrem Programm Wählerinnen und Wähler zu überzeugen und deren Stimme für Landtags- und Bezirkstagswahl zu gewinnen. Am 8. Oktober ist es so weit, dann werden Bürgerinnen und Bürger an die Urnen gerufen. Augsburgs Grüne sind daher am Freitag in den Wahlkampf gestartet. Auch die SPD hat losgelegt.

"Es wird eine extrem wichtige Wahl", betonte die Augsburger Bundeskulturministerin Claudia Roth in ihrer Auftaktrede bei den Grünen. Es gehe darum, Zukunft zu gestalten, statt sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Gerade in Sachen Klimaschutz müsse sich in Bayern "endlich" mehr bewegen. Höre man sich die Warnungen renommierter Wissenschaftler an, sei nicht zu handeln keine Option. Auch die Angriffe auf die Demokratie würden zur Bedrohung. "Da werden wir uns entschieden dagegen stellen."

Klimaschutz bleibt Kernthema der Grünen

Claudia Roth setzt dabei auf die Unterstützung ihrer Parteikolleginnen und -kollegen aus Augsburg. Für die Grünen treten Stephanie Schuhknecht (Stimmkreis Augsburg-Ost) und Cemal Bozoğlu (Stimmkreis Augsburg-West) zur Landtagswahl an. Ihre vier Kernthemen sind billiger Strom, Klima statt Krise, eine bessere Zukunft für Kinder und gleicher Lohn für alle. Stephanie Schuhknecht betonte die Bedeutung besserer Alternativen zum Auto. Bayern stehe laut einer Untersuchung auf dem letzten Platz, was die Qualität des ÖPNV angehe. Beim Thema Lohn fordern beide eine faire Bezahlung. Familien sollen entlastet werden, in dem unter anderem die Kinderbetreuung verbessert wird. "Wir hoffen auf das erste Direktmandat", so Schuhknecht. Für den Bezirkstag treten seitens der Grünen Melanie Hippke (Augsburg-Ost) und Klaus Kneißl (Augsburg-West) an.





Nasser Ahmed, Generalsekretär der Bayern SPD, sprach zum Auftakt des Wahlkampfs für die Landtagswahl bei der Augsburger SPD. Im Hintergrund die beiden Landtagskandidaten Florian Freund und Anna Rasehorn. Foto: SPD Augsburg

SPD setzt sich für Kitas und Verkehr ein

Die SPD Augsburg startete im Bootshaus der Naturfreunde Westend mit einem Grillfest in den Wahlkampf zur Landtags- und Bezirkswahl 2023. Zu Gast war unter anderem Nasser Ahmed, Generalsekretär der Bayern SPD, der klarmachte, dass die SPD in Bayern die wirklich wichtigen Themen wie Wohnungsmangel, Bildungsnotstand und zu teure Energieversorgung bekämpfe - während die Staatsregierung sich nur über das vermeintliche Verbot von Winnetou-Büchern echauffiere und primitives Ampel-Bashing betreibe.

Für die SPD gehen Florian Freund (Stimmkreis West) und Anna Rasehorn (Stimmkreis Ost) für die Landtagswahl ins Rennen, Julian Enders und Volkmar Thumser kandidieren für den Bezirkstag. Das Ziel sei klar: Die SPD Augsburg möchte wieder zwei Landtagsmandate erringen und auch mit zwei Mandaten im Bezirk vertreten sein. Die SPD stehe für eine gute Zukunft – gerecht, bezahlbar, klimafreundlich. Unter anderem wolle man sich für ausreichend Plätze und Personal in Kitas einsetzen. Zudem müsse der Regio-Schienen-Takt mit S-Bahn ähnlichem Ausbau kommen.