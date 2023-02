Grüne wollen Schulwegkosten-Erstattung deutlich vereinfachen

Plus Die Regelungen für die Erstattung von Schulwegkosten sind komplex. Das System führt mitunter zu absurden Fällen, wie ein Fall aus der Augsburger Hammerschmiede zeigt.

Die Augsburger Grünen-Landtagsabgeordnete Stephanie Schuhknecht fordert, das System der Schulwegkostenerstattung deutlich zu vereinfachen und unabhängig von der Entfernung zwischen Wohnort und Schule zu machen. Bei weiterführenden Schulen müssen Wohnung und die nächstgelegene Schule mit passendem Angebot mindestens drei Kilometer voneinander entfernt sein, damit es eine Erstattung gibt. Das Thema sorgt seit Jahrzehnten regelmäßig für Unmut bei Eltern, die zu nah an der Schule wohnen.