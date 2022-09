Grüne wollen widerstandsfähige Stadtgesellschaft

Beim Herbstempfang der Partei ging es unter anderem um Klima, Wohnraum und Bildung. Zu Gast im Augsburger Rathaus war die Baden-Württembergische Bildungsministerin Theresa Schopper.

Die Grünen sind mit ihrer bisherigen Arbeit in der Stadtregierung zufrieden. Beim Herbstempfang der Partei im Oberen Fletz des Rathauses verwiesen die Fraktionschefs der Partei, Verena von Mutius-Bartholy und Peter Rauscher, auf die erfolgreichen Projekte der Stadtratskoalition mit der CSU. Sie betonten aber auch was die Herausforderungen, wie der Ukraine-Krieg, die Inflation von fast zehn Prozent und die Energiekrise für die Stadt bedeuten. Weil die Grünen im zweiten Halbjahr 2022 den Themenbereich Bildung in den Fokus ihrer Arbeit setzen wollen, hatten sie die Baden-Württembergische Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) als Gast eingeladen, mit der Bürgermeisterin Martina Wild über die Herausforderungen in Kitas und Schulen sprach.

"Resilenz" war ein Wort, dass sowohl Mutius-Bartholy als auch Rauscher viel in ihren Reden verwendeten. Das Wort aus der Psychologie bedeutet psychische Widerstandskraft und die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Die Grünen wollen die Stadtgesellschaft resilient für aktuelle und künftige Krisen machen.

Klimakrise als große Herausforderung der kommenden Jahre

Eine der großen Krisen, die die Grünen noch lange beschäftigen werde, sei die Klimakrise, betonte Rauscher. "Wir haben bereits einiges auf den Weg gebracht, um Augsburg klimaresilent zu machen", so der Fraktionschef. Er verwies unter anderem auf das Blue City Klimaschutzprogramm, das vor der Sommerpause beschlossen wurde. "Als klimapolitischer Taktgeber bleibt es dabei immer unser Ziel, für mehr Klimaschutz, mehr Artenvielfalt sowie weniger CO2-Ausstoß zu kämpfen.

Verena von Mutius-Bartholy sagte, die Stadtgesellschaft müsse resilienter gegen die Entfremdung von Wohnraum werden. "Wir wollen, dass jeder und jede ein Dach über dem Kopf hat", so die Stadträtin. Deshalb setzte sich die Partei für die geplante Zweckentfremdungssatzung ein, die nicht nur die Verwendung von Wohnraum als Fremdenzimmer (Airbnb) verbiete, sondern auch leerstehende Wohnungen als Spekulationsobjekt verhindere.

In der Gesprächsrunde diskutierten Bürgermeisterin und Bildungsreferentin Martina Wild und Kultusministerin Theresa Schopper über Bildungsgerechtigkeit. Dabei betonte Schopper, dass im weiteren Verlauf der Corona-Krise Schulen und Kitas unter allen Umständen offen gehalten werden müssten. Viele Kinder zeigten durch die vergangenen Corona-Schulschließungen nicht nur massive Lernlücken, sondern auch psychosoziale Schäden.